Сенатор Шейкин: обман на сайтах знакомств в РФ выполняется по отлаженным схемам
На сайтах знакомств активизировались мошенники, которые под видом девушек обманывают пользователей на деньги, пишет ТАСС.
Заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, рассказал о том, как работает эта схема.
Преступники создают фальшивые анкеты и постепенно завоевывают доверие собеседников. После этого они предлагают оплатить «свидание» в театре, кино или на выставке. Шейкин подчеркнул, что такие схемы не являются случайными. Мошенники адаптируются к различным условиям, будь то крупный город или маленький населенный пункт.
Чтобы избежать обмана, важно следовать нескольким простым правилам. Никогда не переводите деньги незнакомцам, даже если переписка кажется искренней. Не переходите по сомнительным ссылкам и не устанавливайте приложения по просьбе собеседников. Проверяйте сайты и реквизиты через официальные источники.
Читайте также: