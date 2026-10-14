В России назвали категории работников с отпуском до года

14 октября 2026, 15:57

Педагоги могут отдыхать до 56 дней ежегодно и брать длительный отпуск

Фото: istockphoto / Chainarong Prasertthai

Стандартный ежегодный отпуск в России составляет 28 календарных дней. Однако для некоторых категорий работников закон предусматривает более продолжительный отдых — в отдельных случаях до одного года.