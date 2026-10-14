В России назвали категории работников с отпуском до года
Стандартный ежегодный отпуск в России составляет 28 календарных дней. Однако для некоторых категорий работников закон предусматривает более продолжительный отдых — в отдельных случаях до одного года.
О том, кто имеет право на дополнительные дни отпуска, сообщает Общественная Служба Новостей со сслыкой на URA.RU.
Самый продолжительный ежегодный отпуск среди перечисленных категорий предусмотрен для педагогических работников. В зависимости от должности и категории он составляет от 42 до 56 дней. Кроме того, учителя могут брать длительный отпуск сроком до одного года после каждых десяти лет непрерывной педагогической работы.
Отпуск продолжительностью до 30 дней положен сотрудникам органов внутренних дел, муниципальным служащим и работникам с инвалидностью. Спасатели могут отдыхать от 30 до 40 дней.
Дополнительные дни отдыха предусмотрены и для других категорий работников. Сотрудникам с ненормированным рабочим днем полагаются как минимум три дополнительных дня в год, причем работодатель может увеличить их количество. Тем, кто трудится во вредных или опасных условиях, предоставляют дополнительный отпуск продолжительностью не менее семи календарных дней.
Особые условия действуют и для работников северных регионов. В районах Крайнего Севера к основному отпуску добавляют 24 календарных дня, в приравненных к ним местностях — 16 дней. В остальных северных территориях, где применяется районный коэффициент, дополнительный отпуск составляет восемь дней.
Некоторые работники могут оформить отпуск без сохранения заработной платы. До пяти календарных дней положено при рождении ребенка, регистрации брака или смерти близкого родственника. Работающие пенсионеры по старости могут взять до 14 дней за свой счет, а сотрудники с инвалидностью — до 60 дней в году.
Даже если работник не относится к льготным категориям, он может попросить дополнительный отпуск. Для этого необходимо подать заявление, однако предоставить такой отдых работодатель должен только при наличии соответствующего основания или по соглашению сторон.
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