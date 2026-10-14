Мальчик с двумя головами родился у пары в Индии
В Индии врачи оказывают помощь новорожденному с двумя головами. Об этом сообщает NDTV.
Жительница штата Одиша оказалась в больнице на 32-й неделе беременности — вместе с мужем они ожидали первенца. Во время родов на свет появился мальчик с одной парой рук, одной парой ног и единой мочеполовой системой с наружными мужскими половыми органами. При этом он имеет две головы. Есть ли другие дефекты внутренних органов, не раскрывается.
Сейчас младенец получает всю необходимую помощь. Медики проводят обследования, чтобы определить дальнейшую тактику его лечения. Как отмечается в публикации, в таких случаях здоровье ребенка зависит от характера анатомических аномалий, затронутых органов и осложнений, возникающих после рождения.
Ранее сообщалось, что в США скончались самые старые в мире сиамские близнецы Лори и Дори Шаппелл.
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