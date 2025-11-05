Мошенники отправляют приглашения на презентацию книги, якобы написанной Симоньян

05 ноября 2025, 22:24

Фото: iStock/artoleshko

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что мошенники массово отправляют фейковые приглашения на презентацию книги о Тигране Кеосаяне, якобы написанную ею.





Напомним, Тигран Кеосаян скончался 26 сентября на 60-м году жизни. Звезда отечественной режиссуры находился в коме с декабря прошлого года.





«Хозлы рассылают приглашения на презентацию якобы моей книги о Тигране. Пишут на электронную почту от имени Марины Юденич. Это, конечно же, фейк», — приводит RT слова Симоньян.