Маргарита Симоньян получила повестку в суд Киева

28 октября 2025, 18:34

Маргарита Симоньян (фото: Telegram @margaritasimonyan)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что получила повестку в Шевченковский районный суд Киева на 30 октября по обвинениям по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом она написала в своём Telegram-канале, прикрепив фото повестки.





С иронией Симоньян отметила:





«Не возьмём мы Киев к 30 октября, хлопцi, ну никак, к сожалению. А как возьмем – так сразу явлюсь, без всяких повесток. Поэкономьте бумагу пока».