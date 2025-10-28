Маргарита Симоньян получила повестку в суд Киева
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что получила повестку в Шевченковский районный суд Киева на 30 октября по обвинениям по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом она написала в своём Telegram-канале, прикрепив фото повестки.
С иронией Симоньян отметила:
«Не возьмём мы Киев к 30 октября, хлопцi, ну никак, к сожалению. А как возьмем – так сразу явлюсь, без всяких повесток. Поэкономьте бумагу пока».Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила Симоньян обвинения в геноциде, посягательстве на территориальную целостность страны, пропаганде военных действий, а также в оправдании действий России, которые Украина квалифицирует как «агрессию».
В марте 2022 года тогдашняя генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что против Симоньян также выдвинули обвинения по статье УК о финансировании действий, направленных на насильственное захват власти или изменение границ Украины.