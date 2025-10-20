Завершено расследование дела о подготовке покушения на Маргариту Симоньян

20 октября 2025, 10:17

Маргарита Симоньян (Фото: kremlin.ru)

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против организатора ячейки террористической организации «National Socialism/White Power»* Михаила Балашова и 11 её участников. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.