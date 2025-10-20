Завершено расследование дела о подготовке покушения на Маргариту Симоньян
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против организатора ячейки террористической организации «National Socialism/White Power»* Михаила Балашова и 11 её участников. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Как выяснило следствие, Балашов создал ячейку в Москве в 2022 году, привлекая сторонников национал-социалистической идеологии, в том числе несовершеннолетних. С сентября 2022 по июль 2023 года участники группировки совершили шесть нападений на мигрантов и представителей ЛГБТ** (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), распространяя видеозаписи преступлений в интернете.
Кроме того, Балашов и его соратник по имени Савельев за 50 тысяч долларов согласились совершить убийство главного редактора RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян. Однако ФСБ пресекла их действия до реализации плана.
Всем фигурантам дела предъявлены обвинения в создании и участии в террористической организации, разжигании ненависти, нападениях, разбое и подготовке к убийству. Обвиняемые находятся под стражей. Материалы дела направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд.
