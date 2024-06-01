В Москве завершилось прощание с Анастасией Заворотнюк

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Гроб актрисы Анастасии Заворотнюк под аплодисменты собравшихся вынесли из храма Покровского монастыря после прощания. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что актрису похоронят рядом с могилами Валентина Гафта и Юрия Шатунова. Согласно информации РИА Новости, траурные венки прислали мама и дети Заворотнюк, журналисты Андрей Малахов, Александр Митрошенков, Союз кинематографистов России и другие.
Напомним, 30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому. Сегодня, 1 июня, на Троекуровском кладбище состоятся похороны знаменитости.
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