Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Актрису театра и кино, заслуженную артистку РФ, телеведущую Анастасию Заворотнюк, скончавшуюся в возрасте 53 лет после продолжительной болезни, похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС.
Знаменитость была похоронена на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище. Уточняется, что рядом находятся могилы народной артистки РФ Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко.
Церемония прощания проходила в Покровском монастыре. Проститься с актрисой пришли Дмитрий Песков, Татьяна Навка, Илья Авербух, Татьяна Тарасова, Геннадий Хазанов, Лолита Милявская и другие.
Напомним, 30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому.
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Церемония прощания проходила в Покровском монастыре. Проститься с актрисой пришли Дмитрий Песков, Татьяна Навка, Илья Авербух, Татьяна Тарасова, Геннадий Хазанов, Лолита Милявская и другие.
Напомним, 30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому.
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Екатерина Коршунова