Горячую воду в Москве отключат 13 мая
В Москве с 13 мая начинаются плановые отключения горячей воды. Как сообщил корреспондент РИА Новости, профилактические работы продлятся до конца августа.
По данным на портале МОЭК, в ряде домов районов Богородское, Лефортово, Некрасовка, Косино-Ухтомский, Академический и Люблино подача горячей воды приостановится с 14:00 13 мая и возобновится к 13:59 23 мая. Как уточняется, стандартный срок отключения не превысит десяти дней.
Ранее в апреле в Подмосковье стартовал новый сезон экологической акции «Вода России». Торжественное открытие собрало глав региональных ведомств по экологии, руководителей профильных структур и федеральных экспертов-экологов.
Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин подчеркнул, что «Вода России» давно заслужила статус всенародной акции.
Читайте также: