Мошенники под видом ФСБ вынудили жительницу Кузбасса поджечь релейный шкаф

03 марта 2026, 14:38

Жительница Новокузнецка подожгла релейный шкаф с размещенным внутри оборудованием, принадлежащий ОАО «РЖД», под влиянием мошенников, представившихся сотрудниками ФСБ. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.





Так, по данным «Сiбдепо», мошенники вынудили женщину взять в кредит три дорогостоящих смартфона, а потом продать их и перевести всю сумму на указанный счет.





«После этого, продолжая оказывать психологическое воздействие, неизвестные лица дали ей указание совершить поджог релейного шкафа с размещенным внутри оборудованием, принадлежащим ОАО "РЖД"», — говорится в сообщении пресс-центра.