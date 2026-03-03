Мошенники под видом ФСБ вынудили жительницу Кузбасса поджечь релейный шкаф
Жительница Новокузнецка подожгла релейный шкаф с размещенным внутри оборудованием, принадлежащий ОАО «РЖД», под влиянием мошенников, представившихся сотрудниками ФСБ. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.
Так, по данным «Сiбдепо», мошенники вынудили женщину взять в кредит три дорогостоящих смартфона, а потом продать их и перевести всю сумму на указанный счет.
«После этого, продолжая оказывать психологическое воздействие, неизвестные лица дали ей указание совершить поджог релейного шкафа с размещенным внутри оборудованием, принадлежащим ОАО "РЖД"», — говорится в сообщении пресс-центра.
Тогда жертва мошенников купила горящую жидкость, облила ею релейный шкаф, подожгла и покинула место преступления. Однако огонь не разгорелся.
По факту поджога возбуждено уголовное дело. Женщина полностью признала свою вину.