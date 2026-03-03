Девушка с сайта знакомств склонила школьника к поджогу банкомата на севере Москвы
Полиция задержала 14-летнего подростка, который поджёг банкомат на севере Москвы. К преступлению его склонила девушка с сайта знакомств, отметили 2 марта в канале «Петровка, 38» мессенджера MAX.
По информации МВД, молодой парень проник в помещение с банкоматом на Ленинградском проспекте, бросил зажигательную смесь и скрылся. Возгорание оперативно потушили, никто не пострадал.
Подозреваемого задержали менее чем через час после поджога. Правоохранительные органы полагают, что подросток познакомился на сайте знакомств с неизвестной, которая убедила его совершить преступление — изготовить опасную смесь и совершить поджог.
В пресс-службе столичной полиции призвали россиян соблюдать бдительность. Родителям необходимо проводить с детьми профилактические беседы, чтобы молодые люди не попались на уловки аферистов и других злоумышленников. При подозрительных ситуациях следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.