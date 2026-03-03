Девушка с сайта знакомств склонила школьника к поджогу банкомата на севере Москвы

03 марта 2026, 00:50

Девушка с сайта знакомств убедила 14-летнего подростка поджечь банкомат в Москве

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Полиция задержала 14-летнего подростка, который поджёг банкомат на севере Москвы. К преступлению его склонила девушка с сайта знакомств, отметили 2 марта в канале «Петровка, 38» мессенджера MAX.





По информации МВД, молодой парень проник в помещение с банкоматом на Ленинградском проспекте, бросил зажигательную смесь и скрылся. Возгорание оперативно потушили, никто не пострадал.



