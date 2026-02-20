Мошенники похищают данные россиян через сайты знакомств

20 февраля 2026, 21:16

Мошенники похищают данные молодежи через сайты знакомств

Фото: istockphoto/Urupong

Мошенники начали выманивать личные данные у молодых людей через сайты знакомств. Под видом девушек они знакомятся с юношами из разных регионов России и присылают ссылку якобы на свои фотографии, предупреждают на сайте мэра и правительства Москвы.