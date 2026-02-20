Мошенники похищают данные россиян через сайты знакомств
Мошенники начали выманивать личные данные у молодых людей через сайты знакомств. Под видом девушек они знакомятся с юношами из разных регионов России и присылают ссылку якобы на свои фотографии, предупреждают на сайте мэра и правительства Москвы.
По информации столичных властей, после перехода по ссылке появляется уведомление с предложением принять условия использования ресурса. Как только пользователь соглашается, запускается передача данных с телефона, причём остановить процесс уже нельзя.
Далее жертве звонят злоумышленники, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они утверждают, что персональная информация оказалась у «вражеских спецслужб», которые якобы могут использовать её вместе с геолокацией для подготовки диверсий.
Запугиванием молодого человека вынуждают подписать «соглашение» и выполнять поручения «для помощи следствию». Чаще всего это получение денег у пенсионеров в других регионах и перевод средств в криптовалюту. В качестве финального задания могут склонять к поджогам служебных машин или зданий.
Отмечается, что по таким эпизодам могут возбудить уголовные дела по статьям о терроризме и другим. В департаменте информационных технологий Москвы подчёркивают, что если вы столкнулись с подобным давлением, не выполняйте указания незнакомцев и сразу обращайтесь в полицию. Как напомнила руководитель проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина, представители официальных ведомств не запугивают граждан и не требуют совершать противоправные действия.
