Двух школьников нашли мертвыми в домике летнего лагеря

Двух подростков нашли мертвыми в кемпинге в парке Британии
Два подростка погибли при загадочных обстоятельствах в Великобритании. Об этом сообщает издание Daily Star.



Трагедия произошла 18 февраля в одном из домиков кемпинга Little Eden Holiday Park, который находится в парке Бридлингтон. Там обнаружили бездыханными 15-летнюю девочку и 17-летнего юношу.

Прибывшие на место полицейские назвали смерть школьников необъяснимой — следов насилия на телах не нашли. Сейчас стражи порядка считают, что возможной причиной их кончины могло стать отравление угарным газом.

Правоохранители арестовали 33-летнего мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве. В настоящее время он находится под стражей.

