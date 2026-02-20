Двух школьников нашли мертвыми в домике летнего лагеря
Два подростка погибли при загадочных обстоятельствах в Великобритании. Об этом сообщает издание Daily Star.
Трагедия произошла 18 февраля в одном из домиков кемпинга Little Eden Holiday Park, который находится в парке Бридлингтон. Там обнаружили бездыханными 15-летнюю девочку и 17-летнего юношу.
Прибывшие на место полицейские назвали смерть школьников необъяснимой — следов насилия на телах не нашли. Сейчас стражи порядка считают, что возможной причиной их кончины могло стать отравление угарным газом.
Правоохранители арестовали 33-летнего мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве. В настоящее время он находится под стражей.
