В Екатеринбурге будут судить женщину по обвинению в убийстве 29-летней давности

20 февраля 2026, 20:15

Фото: Istock/Aleksandra Nigmatulina

В Екатеринбурге будут судить 45-летнюю женщину по обвинению в убийстве 29-летней давности. Все эти годы она скрывалась от следствия в разных регионах России, но в итоге её задержали. Подробности дела сообщает пресс-служба свердловского СУ СКР.