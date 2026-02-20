В Екатеринбурге будут судить женщину по обвинению в убийстве 29-летней давности
В Екатеринбурге будут судить 45-летнюю женщину по обвинению в убийстве 29-летней давности. Все эти годы она скрывалась от следствия в разных регионах России, но в итоге её задержали. Подробности дела сообщает пресс-служба свердловского СУ СКР.
Преступление произошло в январе 1997 года. Обвиняемая вместе со знакомыми распивала алкоголь в квартире на улице Металлургов. Позже к ним присоединился незнакомец — его позвали, чтобы уладить конфликт.
Однако между собутыльниками и мужчиной вновь произошла ссора. Компания жестоко избила его руками, ногами и сковородой, вынесла на улицу, где продолжила избиение, а затем бросила в подъезде соседнего дома. От травм мужчина скончался.
Троих участников расправы задержали в 1998 году. Четвёртая фигурантка скрывалась 29 лет, но оперативники продолжали её поиски. В итоге женщину задержали, следствие собрало доказательства и направило дело в суд.
Ранее в Волгограде спустя 33 года задержали подозреваемого в убийстве водителя.
Читайте также: