21-летний турист погиб в первой «мужской поездке» по Европе

20 февраля 2026, 21:03

Daily Mail: 21-летний турист погиб в первой «мужской поездке» в Испанию

Фото: istockphoto/Kutredrig

21-летний турист Харви Домини отправился в свою первую «мужскую поездку» в испанский Бенидорм вместе с тремя друзьями, однако отдых закончился трагедией. Об этом сообщает Daily Mail.