21-летний турист погиб в первой «мужской поездке» по Европе
21-летний турист Харви Домини отправился в свою первую «мужскую поездку» в испанский Бенидорм вместе с тремя друзьями, однако отдых закончился трагедией. Об этом сообщает Daily Mail.
В Великобритании среди молодежи есть распространённый формат lads' holiday — отпуск мужской компанией, обычно связанный с вечеринками и активной ночной жизнью. Инцидент произошёл в июле 2024 года, но публично о нём стало известно лишь в феврале 2026-го, когда издание опубликовало подробности.
По данным СМИ, спустя всего несколько часов после начала отдыха Домини употребил алкоголь, а затем — наркотики. После этого ему стало плохо — он начал задыхаться на глазах у друзей, потерял сознание и больше не очнулся.
Отмечается, что один из приятелей снимал происходящее на видео и выкладывал в Snapchat. На первых кадрах Харви сидит, ссутулившись, в кресле на балконе, на следующих — уже лежит на полу с резко побледневшим лицом. В последнем сообщении друг написал: «Его больше нет».
Читайте также: