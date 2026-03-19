Мошенники предлагают «быстрые загранпаспорта» и похищают данные россиян
В России набирает распространение новая схема мошенничества, связанная с оформлением загранпаспортов. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко.
По его словам, злоумышленники предлагают оформить загранпаспорт всего за несколько дней — без очередей и посещения МФЦ. Взамен они просят отправить фотографии или сканы документов: внутреннего паспорта, СНИЛС, ИНН, а иногда и свидетельства о рождении.
Обязательным условием таких «услуг» является полная предоплата. Деньги просят перевести на личные карты или электронные кошельки. После получения средств мошенники прекращают выходить на связь.
Эксперт в беседе с NEWS.ru предупреждает, что подобные схемы опасны не только финансовыми потерями. Переданные злоумышленникам документы могут использоваться для создания баз данных или оформления электронных кошельков на имя жертвы — в том числе для дальнейших незаконных операций.
Специалисты рекомендуют не передавать копии документов неизвестным лицам и пользоваться только официальными каналами оформления. В случае обмана необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
Читайте также: