В российском городе телефонные мошенники довели пенсионерку до самоубийства
В Екатеринбурге пожилая женщина покончила с собой после обмана телефонными мошенниками.
Как сообщили изданию URA.RU в экстренных службах, трагедия произошла вечером 18 марта в доме на улице Решетникова. Злоумышленники выманили у женщины более миллиона рублей.
Аферисты вели с ней переписку и оказывали психологическое давление. После того как пенсионерка перевела средства, мошенники убедили её, что деньги пошли на нужды ВСУ. Гражданка поверила им, сильно испугалась и оставила предсмертную записку с объяснением причин своего поступка.
Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, преступники продолжали писать сообщения уже умершей женщине. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.
