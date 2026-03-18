Мошенники забрали у 17-летней девушки из Чехова украшения на 9 млн рублей

18 марта 2026, 09:02

17-летняя жительница Чехова попалась на уловку телефонных мошенников и отдала им украшения своей матери на общую сумму девять миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Обман начался со звонка якобы от сотрудника службы доставки, который попросил назвать код из смс-сообщения. Затем разговор прервался. После этого позвонил лжесотрудник ФСБ и убедил девушку, что её родные перечисляют деньги армии Украины. И чтобы избежать уголовной ответственности, нужно передать все ценности, имеющиеся в доме, «для декларирования».





«Девушка не нашла деньги, поэтому собрала ювелирные изделия и отдала курьеру», — говорится в сообщении.