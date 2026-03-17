Мошенники извращённо издевались над дочерью убитой предпринимательницы в Москве
Следствие устанавливает обстоятельства преступления на Строгинском бульваре в Москве. В деле появились новые эпизоды, связанные с действиями в отношении дочери погибшей предпринимательницы.
Как сообщает Baza, после убийства женщины подозреваемый футболист Даниил Секач удерживал в квартире её дочь. По версии следствия, на протяжении суток девушка находилась под давлением и выполняла сексуальные указания неизвестных, которые координировали происходящее дистанционно.
Следственные органы выясняют роль всех участников и проверяют информацию о причастности третьих лиц. В рамках расследования проводится реконструкция событий и анализируются действия подозреваемого.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера с угрозой применения насилия, совершённых организованной группой в отношении несовершеннолетней.
