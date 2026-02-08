08 февраля 2026, 17:11

Мошенники предлагают россиянам проверить доплаты к ежемесячным выплатам

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

В феврале мошенники могут пытаться обмануть россиян, предлагая «проверить» якобы положенные доплаты к ежемесячным выплатам. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.