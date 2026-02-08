Мошенники предлагают россиянам проверить доплаты
В феврале мошенники могут пытаться обмануть россиян, предлагая «проверить» якобы положенные доплаты к ежемесячным выплатам. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
По словам экспертов, в соцсетях может появляться реклама бота или приложения с обещанием: «Узнайте, насколько выросла ваша единая денежная выплата (ЕДВ) в феврале». После установки такое ПО способно похищать данные из банковских приложений или незаметно устанавливать шпионские модули.
Еще один вариант — Telegram-бот, который просит ввести СНИЛС, ИНН и номер банковской карты якобы для «проверки права на февральскую индексацию». После передачи данных злоумышленники могут списать деньги напрямую или выманить их с помощью приемов социальной инженерии.
Основная цель подобных схем — пенсионеры и получатели соцвыплат и пособий. Актуальность именно в феврале связывают с традиционной индексацией. На фоне новостей о повышениях у людей возникает интерес и спешка.
В «Мошеловке» рекомендуют уточнять сведения о выплатах только через «Госуслуги», сайт СФР или в отделениях Социального фонда, а также не вводить персональные данные в сомнительных ботах и сервисах. Если подозрительное приложение уже установили, его следует сразу удалить и проверить устройство антивирусом.
