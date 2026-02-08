Россиянам рассказали о самых коварных схемах мошенников «друг в беде»
Киберэксперт Селиверстов: главное правило против мошенников — всегда брать паузу
Ведущий эксперт в области ИИ «Университета 2035» Ярослав Селиверстов назвал мошеннические схемы, которые играют на желании помочь.
В беседе с «RT» Селиверстов привёл пример «Идеального знакомства»: новый знакомый быстро находит общий язык, но затем просит деньги на такси или лекарства. После перевода средств просьбы повторяются, а встреча откладывается.
«Ещё один пример — сценарий «друга в беде». Со взломанного аккаунта близкого человека приходит отчаянная просьба о деньгах из-за «чрезвычайной ситуации». Для проверки свяжитесь с этим человеком по известному вам, старому номеру или через другой канал. Один звонок рушит всю схему», — пояснил эксперт.Селиверстов подчеркнул, что общий знаменатель схем — искусственная срочность. Он рекомендует всегда брать паузу, чтобы оценить логику запроса, и не реагировать немедленно.