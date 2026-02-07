Россиян предупредили о схеме мошенничества с подарком на день рождения
Мошенники стали обманывать россиян под предлогом подарков на день рождения
Мошенники стали обманывать граждан под видом доставки подарков на день рождения, передает РИА Новости.
Раньше злоумышленники действовали иначе: они связывались с потенциальными жертвами, выдавая себя за курьеров, которые должны доставить букеты или товары из магазинов. Сейчас же они заявляют, что доставят праздничный подарок, не раскрывая, кто его отправитель.
Они просят сообщить код получения посылки, утверждая, что это необходимо для проверки данных. Так аферисты получают доступ к личной информации своих жертв.
Читайте также: