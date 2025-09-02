Мошенники придумали еще один способ развода россиян
Эксперт Денис Калемберг рассказал РИА Новости о новой схеме мошенников, которые используют данные о недвижимости из Росреестра.
Схема работает так: злоумышленники сначала выясняют, какими объектами владеет конкретный человек, затем отправляют ему код — не для реальной верификации, а чтобы напугать и убедить, что якобы была раскрыта важная информация.
После этого жертве приходит SMS о якобы входе в «Госуслуги» с предложением позвонить по указанному номеру, если она сама не совершала никаких действий. При обратном звонке мошенники представляются «Роскомнадзором» и переводят на «специалиста по мошенничеству», который при неудобных вопросах имитирует плохую связь (объясняя это «глушилками»). Если вопросы повторяются, «специалист» объясняет, что SMS перехватили и подменили.
Главная цель злоумышленников — заставить перевести деньги на «безопасный счёт», получить код из SMS для подтверждения операции или убедить установить на устройство вредоносное ПО, чтобы получить доступ к средствам.
