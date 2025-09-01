МВД перечислило 5 способов распознать пишущего со взломанного аккаунта мошенника
МВД: признаком взлома собеседника может быть непривычный стиль общения
МВД в своём Telegram‑канале «Вестник Киберполиции России» перечислило пять способов понять, что аккаунт собеседника могли взломать:
- Следите за стилем и поведением: если знакомый внезапно стал писать необычно, начал активно общаться ночью или рано утром, просит не звонить, не отвечает на уточняющие вопросы и настаивает на срочном выполнении просьбы — это повод насторожиться.
- Осторожно с ссылками и файлами: мошенники часто присылают подозрительные ссылки или вложения без объяснений и с призывом немедленно открыть их.
- Смена канала связи: попробуйте связаться с человеком в другом мессенджере или по телефону — это поможет выяснить, кто действительно управляет аккаунтом.
- Провокация ошибкой: намеренно сделайте фактическую оплошность в разговоре — если собеседник не поправит, возможно, это злоумышленник.
- Проверочные вопросы и паузы: задавайте вопросы, которые знает только ваш знакомый (где вы последний раз виделись, имя питомца, какой дарили подарок и т. п.), и делайте паузы по 10–15 минут — мошенники чаще теряют интерес и реагируют иначе.
Ведомство также советует обращать внимание на совокупность признаков и при подозрении на взлом менять канал связи и проявлять осторожность. Ранее эксперты предупреждали о грядущем росте кибермошенничества, которое может заменить телефонные преступления.