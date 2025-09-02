В аэропорту Шереметьево задержали курьера телефонных мошенников
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
18-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам, задержали в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Жертвой обмана стала 77-летняя жительница Сергиева Посада. Сначала ей позвонили на домашний телефон якобы от компании «Ростелеком» и под предлогом продления договора на связь попросили назвать номер СНИЛС и номер мобильного. После того, как женщина сделала это, разговор прервался.
«Потом пенсионерке позвонил лжесотрудник военной прокуратуры. Он убедил её, что с её счёта пытаются забрать деньги на финансирование ВСУ, поэтому ей грозит не только потеря сбережений, но и уголовное преследование. И чтобы избежать этого, необходимо передать деньги «доверенному лицу», — говорится в сообщении.Пенсионерка передала подъехавшему курьеру пакет с 900 тысячами рублей, а потом поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.
Задержанный курьер мошенников рассказал, что действовал по инструкции кураторов и спрятал пакет с деньгами недалеко от дома пенсионерки.
Сейчас полиция разыскивает остальных участников преступной схемы и проверяет задержанного на причастность к другим преступным эпизодам.