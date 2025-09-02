В аэропорту Шереметьево задержали курьера телефонных мошенников

02 сентября 2025, 09:16

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

18-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам, задержали в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Жертвой обмана стала 77-летняя жительница Сергиева Посада. Сначала ей позвонили на домашний телефон якобы от компании «Ростелеком» и под предлогом продления договора на связь попросили назвать номер СНИЛС и номер мобильного. После того, как женщина сделала это, разговор прервался.





«Потом пенсионерке позвонил лжесотрудник военной прокуратуры. Он убедил её, что с её счёта пытаются забрать деньги на финансирование ВСУ, поэтому ей грозит не только потеря сбережений, но и уголовное преследование. И чтобы избежать этого, необходимо передать деньги «доверенному лицу», — говорится в сообщении.