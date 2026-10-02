Четыре человека пострадали в ДТП со скорой в Ленобласти
В городе Гатчина случилось ДТП с участием трех автомобилей, включая машину скорой помощи. Об этом сообщили в канале «МЧС Ленинградской области» на платформе MAX.
Авария произошла вечером 1 октября на Ленинградском шоссе. На дороге столкнулись грузовик, легковой автомобиль и машина скорой помощи. Последняя, судя по опубликованным фото с места инцидента, отлетела в сторону после удара и перевернулось на бок. Точные обстоятельства случившегося в настоящий момент выясняются.
По уточнённым данным, в результате ДТП пострадали четыре человека, среди них — двое сотрудников скорой медицинской помощи. Информации о текущем состоянии пострадавших в материале не приводится.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Шри-Ланке слон попытался забрать у российской туристки рюкзак, в котором находились фрукты, документы и деньги. Когда женщина оказала сопротивление, животное напало на нее. Подробности читайте здесь.
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