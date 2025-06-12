Юрист Гусятников рассказал, как выписать человека из квартиры

12 июня 2025, 11:14

Фото: iStock/LENblR

Нередко собственники жилья сталкиваются с проблемой: в квартире постоянно зарегистрирован человек, которого необходимо выписать, однако он против. Юристы в беседе с Life.ru рассказали, кого можно снять с учета, а кого нельзя.





Если человек, не являясь собственником недвижимости, добровольно отказывается сняться с регистрационного учета в ней, то выписать его можно только через суд, заявил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.



Он отметил, что выписать человека без его согласия можно, если между ним и собственником жилого помещения прекратились семейные отношения. Например, после развода.



По словам юриста Елены Кузнецовой, можно выписать человека, если он фактически не проживает в квартире или у него в собственности есть другое жилье. Она добавила, что также возможно выписать человека, если он использует жилое помещение не по назначению или портит имущество, дебоширит.



Однако бывают ситуации, когда собственник даже в судебном порядке не может выписать прописанных в квартире.





«Также нельзя выселить бывших супругов, если такое условие прописано в брачном договоре; людей, находящихся на иждивении; наследников, если такое условие прописано в завещании», — заключил Гусятников.