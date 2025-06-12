В Краснодаре пьяный водитель переехал мальчика на самокате
Пьяный водитель наехал на подростка-самокатчика в Краснодаре днем 11 июня. Тринадцатилетний мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю, приложив кадры происшествия.
По информации ведомства, инцидент произошел в микрорайоне Любимово. Водитель автомобиля Cadillac (1991 года рождения), находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сначала совершил наезд на мальчика, а затем врезался в забор.
В результате ДТП подросток в бессознательном состоянии был экстренно доставлен в реанимационное отделение.
Нетрезвого водителя оперативно доставили в Краевую клиническую больницу (ККБ) для прохождения медицинского освидетельствования. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
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