В Краснодаре пьяный водитель переехал мальчика на самокате

12 июня 2025, 07:21

Нетрезвый водитель наехал на 13-летнего подростка-самокатчика в Краснодаре

Фото: iStock/Dzurag

Пьяный водитель наехал на подростка-самокатчика в Краснодаре днем 11 июня. Тринадцатилетний мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю, приложив кадры происшествия.