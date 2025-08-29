В МВД рассказали, что ждет должников по штрафам
МВД предложило сократить срок уплаты штрафов для автомобилей на иностранных номерах с 60 дней до одних суток. Соответствующие поправки в статью 32.2 КоАП РФ опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов и направлены на общественное обсуждение.
В настоящее время владельцы транспортных средств, зарегистрированных за рубежом, обязаны выплатить административный штраф в течение 60 дней со дня вступления постановления в силу. При этом они могут беспрепятственно покинуть страну, что, по мнению ведомства, способствует уклонению от исполнения постановлений.
Проект устанавливает обязанность оплатить штраф в течение суток со дня вступления постановления в силу. В пояснительной записке МВД указано, что это поможет обеспечить неотвратимость наказания. Если владельцы машин на иностранных номерах не оплатят штраф в установленный срок, такие транспортные средства будут задерживаться до погашения задолженности.
Ведомство приводит статистику: в 2024 году в отношении владельцев иностранных автомобилей вынесено 489,6 тыс. постановлений об административных штрафах (рост на 37,1% по сравнению с 2023 годом), из которых исполнено лишь 281,8 тыс.
Ранее также сообщалось, что с 1 сентября вводится новая пошлина за техосмотр в размере 500 рублей — её будут оплачивать приезжающие на проверку водители, а не операторы техосмотра.
