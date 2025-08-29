В МВД рассказали, что ждет должников по штрафам

29 августа 2025, 17:56

МВД хочет задерживать автомобили с зарубежными номерами до уплаты штрафов

Фото: istockphoto/Dima Berlin

МВД предложило сократить срок уплаты штрафов для автомобилей на иностранных номерах с 60 дней до одних суток. Соответствующие поправки в статью 32.2 КоАП РФ опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов и направлены на общественное обсуждение.