Злоумышленники звонят россиянам, представляясь сотрудниками УК или Госуслуг
Мошенники разработали новую двухэтапную схему обмана, при которой они сначала предлагают жертве получить персональный код от домофона, а затем, представляясь сотрудниками Госуслуг, выманивают этот код для доступа к личному кабинету на портале, сообщает РИА Новости.
На первом этапе злоумышленник звонит жертве, называет ее адрес и сообщает о возможности получить персональный код от домофона, который позволит открывать дверь подъезда без ключа. После согласия жертве в SMS от Госуслуг приходит шестизначный код, который, по словам мошенников, теперь будет открывать подъезд.
Спустя время человеку поступает звонок в мессенджере якобы с аккаунта Госуслуг. От лица сотрудника портала аферист сообщает о попытке взлома Госуслуг и просит продиктовать тот код из SMS, который ранее пришел жертве. После того, как жертва называет код, мошенник получает доступ к ее личному кабинету на портале.
Похожие схемы также включают звонки под видом замены домофонов или их ремонта. Мошенники представляются сотрудниками управляющих компаний и просят продиктовать код из SMS для активации новых ключей или подтверждения личности. В случае отказа жертве могут перезвонить якобы из полиции или Росфинмониторинга и предложить установить защитное банковское приложение, которое на самом деле является вредоносным.
Госуслуги предупреждают, что операторы поддержки никогда не запрашивают пароли и коды из SMS. Если вы стали жертвой мошенников, необходимо немедленно восстановить доступ к учетным записям, обратиться в службу поддержки Госуслуг и банка, а также заблокировать карты.
Читайте также: