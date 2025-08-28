Злоумышленники звонят россиянам, представляясь сотрудниками УК или Госуслуг

28 августа 2025, 05:03

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана с получением кода от домофона

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники разработали новую двухэтапную схему обмана, при которой они сначала предлагают жертве получить персональный код от домофона, а затем, представляясь сотрудниками Госуслуг, выманивают этот код для доступа к личному кабинету на портале, сообщает РИА Новости.