Россиян предупредили о новом способе мошенничества с популярным приложением
Мошенники начали использовать имитирующие мобильную платежную систему Mir Pay приложения, которые позволяют им с банкоматов переводить деньги жертв на свои карты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.
Согласно информации ведомства, злоумышленники устанавливают на телефоны своих жертв приложения для бесконтактных платежей, выдавая их за обновления банковских программ. Преступники используют технологию, известную как «обратный NFC», которая имитирует работу приложения Mir Pay, подключая к смартфону жертвы карты мошенников.
Когда человек подносит телефон к банкомату, эта технология переводит наличные средства на карты злоумышленников, пояснили в МВД.
Читайте также: