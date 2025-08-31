Россиян предупредили о новом способе мошенничества с популярным приложением

31 августа 2025, 07:40

МВД: Мошенники начали использовать имитирующие Mir Pay приложения

Фото: iStock/nevodka

Мошенники начали использовать имитирующие мобильную платежную систему Mir Pay приложения, которые позволяют им с банкоматов переводить деньги жертв на свои карты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.