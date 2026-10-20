Мошенники заманивают жителей ДНР на фальшивое голосование за юных каратистов

20 октября 2026, 07:21

Фото: iStock/NanoStockk

Специалисты IT-компании F6 предупредили о новой схеме угона аккаунтов Telegram. Злоумышленники создали сайты от лица несуществующего спортивного клуба из Донецка и предлагают поддержать участников конкурса среди юных каратистов. Об этом пишет РИА Новости.