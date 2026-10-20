Мошенники заманивают жителей ДНР на фальшивое голосование за юных каратистов
Специалисты IT-компании F6 предупредили о новой схеме угона аккаунтов Telegram. Злоумышленники создали сайты от лица несуществующего спортивного клуба из Донецка и предлагают поддержать участников конкурса среди юных каратистов. Об этом пишет РИА Новости.
Эксперты нашли не менее 17 ресурсов с одинаковой схемой. Посетителям показывают фотографии детей и предлагают отдать голос за спортсмена. Работают лишь две кнопки для голосования, остальные разделы страниц недоступны.
После выбора участника сайт просит подтвердить личность. Аферисты объясняют это защитой конкурса от накрутки. Для продолжения человеку предлагают авторизоваться через Telegram.
Ссылка ведет на страницу, похожую на официальный сервис входа в мессенджер по QR-коду. Если пользователь подтвердит авторизацию и не включит облачный пароль, преступники получат доступ к профилю. Через сутки они смогут окончательно перехватить аккаунт.
В F6 советуют не открывать подозрительные ссылки, даже если их прислали знакомые. Владельцам Telegram рекомендуют активировать двухфакторную защиту и установить облачный пароль.
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