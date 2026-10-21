Мошенники придумали новую схему обмана с железнодорожными билетами
Мошенники придумали новую схему обмана, связанную с железнодорожными билетами. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Аферисты создают сайты-клоны систем бронирования и транспортных агрегаторов. Там россиянам предлагают купить железнодорожные билеты на осенние и зимние маршруты по старым тарифам со скидкой до 20%. При оформлении поездки человек попадает на фишинговую страницу, теряет внесённую сумму, а с его карты начинают списываться деньги в пользу мошенников.
В «Мошеловке» советуют внимательно проверять адресную строку браузера, обращая внимание на лишние символы или ошибки. Приобретать билеты рекомендуется только на официальном сайте перевозчика или через проверенные аккредитованные кассы.
Ранее юрист Эмиль Халимов рассказал гражданам РФ о том, как избежать покупки поддельных зимних шин на маркетплейсе. Главным «тревожным звонком» является отсутствие необходимых документов. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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