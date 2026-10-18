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Россиянам пояснили, как не стать жертвой мошенников в период уплаты налогов

РИА Новости: Чтобы не стать жертвой мошенников, следует уплачивать налоги через ФНС
Фото: iStock/nevodka

Оплачивать налоги нужно только через официальные каналы, чтобы не стать жертвой мошенников. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила заместитель генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности Ирина Маслова.



Она подчеркнула, что в период массовых платежей злоумышленники активизируются и придумывают разные схемы, чтобы выманить у россиян деньги и личные данные. Маслова предупредила: не стоит переводить средства через незнакомых платёжных посредников, сторонние сайты или по ссылкам из мессенджеров — это типичные приёмы аферистов.

Проверить свои начисления гражданин может в личном кабинете на сайте или в приложении ФНС, а также на портале «Госуслуги». После уплаты налогов рекомендуется убедиться, что деньги действительно зачислены — это позволит избежать неприятных ситуаций.

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Мария Моисеева

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