Россиянам пояснили, как не стать жертвой мошенников в период уплаты налогов

18 октября 2026, 07:34

РИА Новости: Чтобы не стать жертвой мошенников, следует уплачивать налоги через ФНС

Фото: iStock/nevodka

Оплачивать налоги нужно только через официальные каналы, чтобы не стать жертвой мошенников. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила заместитель генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности Ирина Маслова.