Мошенники придумали новую легенду при неудачной попытке взломать телефон

25 февраля 2026, 11:21

МВД: мошенники звонят от имени полицейских, если не вышло взломать телефон

Фото: istockphoto/Sandwish

Если мошенникам не удается взломать устройство с первой попытки, они могут продолжить атаку и попытаться обмануть человека с помощью новой «легенды». Об этом сообщило в Max управление МВД по противодействию преступлениям в сфере ИКТ.