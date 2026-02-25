Мошенники придумали новую легенду при неудачной попытке взломать телефон
Если мошенникам не удается взломать устройство с первой попытки, они могут продолжить атаку и попытаться обмануть человека с помощью новой «легенды». Об этом сообщило в Max управление МВД по противодействию преступлениям в сфере ИКТ.
В ведомстве рассказали о случае, когда мужчине в личные сообщения со взломанного аккаунта знакомого прислали файл с вредоносной программой. Он скачал его, но насторожился, когда приложение запросило доступ к переписке. Мужчина отключил интернет и удалил файл, тем самым сорвав попытку взлома телефона.
После этого злоумышленники не отступили и начали звонить, представляясь сотрудниками полиции. Они убеждали, что устройство все же скомпрометировали, а деньги якобы перевели на финансирование ВСУ. Аудиозапись одного из таких разговоров МВД опубликовало в своем канале.
В сообщении подчеркивается, что даже если мошенничество удалось распознать сразу, важно не терять бдительность — попытка обмана может продолжиться под другим предлогом.
