Российский студент по указке мошенников поджег полицейскую машину
Студента из Воронежа задержали в Оренбурге по подозрению в поджоге автомобиля полиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД в своем телеграм-канале.
На кадрах с камер видно, как молодой человек обливает машину бензином и поджигает ее. Огонь оперативно потушили, а подозреваемого задержали на месте. Он признался, что действовал по заданию мошенников. Злоумышленники убедили парня, что взломали его аккаунт на «Госуслугах». Потом ему позвонили «правоохранители» и уговорили следовать их указаниям.
Позже выяснилось, что студент забирал деньги у пенсионеров в Воронеже, Нижнем Новгороде и Владимире, а затем передавал их посредникам в Москве. Накануне он приехал в Оренбург, где получил у пожилой женщины более 400 тысяч рублей. Большую часть этих средств парень перевел кураторам, а остальное оставил себе.
После этого он купил бензин и поджег полицейскую машину, снимая происходящее на видео для отчета. Уголовное дело возбудили по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
Читайте также: