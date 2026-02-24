Российский студент по указке мошенников поджег полицейскую машину

24 февраля 2026, 18:21

В Оренбурге задержали студента из Воронежа за поджог полицейской машины

Фото: iStock/triocean

Студента из Воронежа задержали в Оренбурге по подозрению в поджоге автомобиля полиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД в своем телеграм-канале.