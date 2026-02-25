Обнародована новая схема мошенников со «штрафами ГАИ»

25 февраля 2026, 07:19

Мошенники начали вымогать у россиян деньги под видом судебных приставов

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники начали выдавать себя за сотрудников службы судебных приставов и запугивают жителей России мнимыми долгами. Об этом пишет РИА Новости.