Обнародована новая схема мошенников со «штрафами ГАИ»
Мошенники начали выдавать себя за сотрудников службы судебных приставов и запугивают жителей России мнимыми долгами. Об этом пишет РИА Новости.
Аферисты обзванивают потенциальных жертв и под видом представителей Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщают о якобы имеющейся задолженности по штрафу за нарушение правил дорожного движения. Чтобы усилить эффект, мошенники дополнительно предупреждают о начислении пени.
Злоумышленники пытаются убедить человека как можно скорее погасить «долг», пока сумма не увеличилась. Для этого они присылают ссылку для оплаты. Переход по ней ведет на фишинговый сайт, который дает преступникам доступ к личной информации и банковским счетам потерпевших.
