Мошенники стали создавать фейковые чаты подъездов для кражи личных данных россиян
Мошенники начали выманивать персональные данные россиян через поддельные чаты подъездов в мессенджерах. Об предупреждает РИА Новости.
Аферисты рассылают жертвам приглашения вступить в чат якобы для обмена новостями и решения соседских вопросов. Когда человек присоединяется, злоумышленники под предлогом перерасчёта коммунальных платежей запрашивают личные данные.
Изощренные мошенники могут использовать поддельные аватарки с «настоящим» лицом и распологать базовой информацией о жителях подъезда, которую они раздобыли с целью втереться в доверие к собеседнику. Ни в коем случае нельзя передавать персональные данные или платёжную информацию в каких-либо мессенджерах без полной уверенности в надёжности собеседника.
