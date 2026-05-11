Мошенники придумали новую схему обмана через маркетплейсы

ТАСС: мошенники начали похищать деньги с помощью поддельных чеков с маркетплейсов
Фото: iStock/mesh cube

Мошенники начали похищать деньги с банковских карт россиян с помощью поддельных электронных чеков о покупках на маркетплейсах. Об этом сообщает ТАСС.



Потенциальной жертве на электронную почту приходит письмо с чеком от известной торговой площадки. В сообщении также содержится ссылка с предложением «отменить транзакцию». Поскольку человек не совершал покупку, он может кликнуть по ней.

Затем открывается форма, где предлагается ввести данные банковской карты и CVV-код якобы для возврата средств. На самом деле введенная информация попадает к злоумышленникам, которые после этого получают доступ к счету и похищают деньги.

На первый взгляд чек действительно выглядит так, будто его прислал маркетплейс. Однако при внимательной проверке адреса отправителя можно заметить ошибку — обычно в названии компании изменены одна или две буквы.

Лидия Пономарева

