Мошенники придумали новую схему обмана через маркетплейсы
Мошенники начали похищать деньги с банковских карт россиян с помощью поддельных электронных чеков о покупках на маркетплейсах. Об этом сообщает ТАСС.
Потенциальной жертве на электронную почту приходит письмо с чеком от известной торговой площадки. В сообщении также содержится ссылка с предложением «отменить транзакцию». Поскольку человек не совершал покупку, он может кликнуть по ней.
Затем открывается форма, где предлагается ввести данные банковской карты и CVV-код якобы для возврата средств. На самом деле введенная информация попадает к злоумышленникам, которые после этого получают доступ к счету и похищают деньги.
На первый взгляд чек действительно выглядит так, будто его прислал маркетплейс. Однако при внимательной проверке адреса отправителя можно заметить ошибку — обычно в названии компании изменены одна или две буквы.
