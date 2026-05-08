Мошенники начали обманывать дачников
С началом дачного сезона мошенники активизировались и стали создавать поддельные сайты известных садовых магазинов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные МВД.
Злоумышленники полностью повторяют дизайн, ассортимент товаров и логотипы торговых площадок, чтобы вводить покупателей в заблуждение. Клиентов они привлекают неоправданно низкими ценами и требуют полную предоплату. После получения денег «продавцы» исчезают.
В ведомстве призывают внимательно проверять адреса сайтов перед покупкой, настороженно относиться к подозрительно выгодным предложениям и оплачивать товары только после их получения.
Ранее сообщалось, что владельцы загородных участков и дачники могут стать жертвами новой мошеннической схемы с борщевиком.
