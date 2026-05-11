Мошенники начали обманывать россиян под предлогом замены ключей домофона
Мошенники начали обманывать россиян под предлогом замены ключей домофона. Конечная цель — заставить жертву перезвонить в мошеннический колл-центр, рассказала РИА Новости заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.
Она пояснила, что при этой схеме звонок поступает с незнакомого номера. Аферист представляется сотрудником управляющей компании или службы ремонта домофонов и рассказывает о замене оборудования в подъезде. Для получения новых ключей или оформления заявки он просит сообщить код из смс, якобы для подтверждения данных собственника квартиры.
После этого мошенники начинают рассылать поддельные сообщения о взломе аккаунта на Госуслугах — с пугающим содержанием и призывом перезвонить на «горячую линию». Испуганная жертва перезванивает по номеру из сообщения или письма и попадает в мошеннический колл-центр. Там начинается второй, самый опасный этап обмана, в результате которого люди теряют деньги и недвижимость.
Для защиты аккаунта Храпунова посоветовала установить сервис «Доверенный контакт». Если мошенники уже получили код, следует убедиться в доступности своего профиля на Госуслугах и обратиться в МФЦ, чтобы там помогли проверить активность в личном кабинете, и сменить пароль. Также стоит уведомить банки о компрометации данных.
Читайте также: