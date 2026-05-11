11 мая 2026, 05:50

РИА Новости: Мошенники начали обманывать россиян под предлогом замены ключей домофона

Мошенники начали обманывать россиян под предлогом замены ключей домофона. Конечная цель — заставить жертву перезвонить в мошеннический колл-центр, рассказала РИА Новости заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.