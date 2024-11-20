Мошенники придумали новую схему обмана при помощи Telegram

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Жителей Подмосковья предупреждают о новой схеме мошенничества с премиальной подпиской в Telegram. Злоумышленники отправляют пользователям сообщения с якобы годовой премиальной подпиской в качестве подарка и ссылкой для её активации, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Жертва переходит по ссылке и вводит свои учётные данные, которые затем используются мошенниками для доступа к аккаунту и конфиденциальной информации. Они также могут установить вредоносное ПО на устройство и даже взломать аккаунт на портале «Госуслуги».
Чтобы избежать подобных ситуаций и не дать мошенникам себя обмануть, рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам, не доверять неожиданным сообщениям о подарках и выигрышах и проверять всю информацию перед предоставлением своих данных.
Повысить уровень цифровой грамотности и узнать больше о кибербезопасности можно в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области.
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Чтобы избежать подобных ситуаций и не дать мошенникам себя обмануть, рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам, не доверять неожиданным сообщениям о подарках и выигрышах и проверять всю информацию перед предоставлением своих данных.
Повысить уровень цифровой грамотности и узнать больше о кибербезопасности можно в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области.
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Дайана Хусинова