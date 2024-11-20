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В России мошенники придумали новую схему со взломом аккаунта на «Госуслугах». Жертве отправляют цветы или другой подарок, а после просят «код подтверждения доставки», который предоставляет злоумышленникам доступ к порталу госуслуг. Об этом сообщили в группе быстрого реагирования «Билайна», передает РИА Новости.
«Мошенники придумали новый способ обмана: они отправляют жертве цветы или другой подарок, а спустя несколько дней запрашивают "код подтверждения доставки"», — говорится в сообщении.
Если человек сообщает запрашиваемый код, то мошенники получают доступ к аккаунту в «Госуслугах». В таком случае жертва может остаться без денег и с кредитами.
Ранее в пресс-службе ВТБ сообщали, что мошенники разработали новую мошенническую схему получения доступа к учётным записям граждан на госпорталах. Теперь они предпринимают несколько попыток обмана, действуя в несколько этапов.
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