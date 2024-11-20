В России мошенники придумали новую схему со взломом аккаунта на «Госуслугах». Жертве отправляют цветы или другой подарок, а после просят «код подтверждения доставки», который предоставляет злоумышленникам доступ к порталу госуслуг. Об этом сообщили в группе быстрого реагирования «Билайна», передает РИА Новости.