Мошенники оформили на артистку Светлову кредиты почти на 5 млн рублей

Анастасия Светлова (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Аферисты набрали кредитов на имя заслуженной артистки РФ Анастасии Светловой почти на 5 млн рублей, проинформировал РЕН ТВ.
12 ноября заслуженная артистка Российской Федерации зашла в отделение банка и попробовала оформить кредитную карту, но ей отказали в этом. Причиной оказался просроченный заём в другом финансовом учреждении.
Сама Анастасия Светлова не брала заём и не оформляла кредитную карту. Единственное, что женщина сделала — это заменила сим-карту в мае 2024 года. Ей она пользовалась более десяти лет.
В апреле 2024 года на Анастасию Светлову оформили кредитную карту на 1 миллион и кредит на 2,5 миллиона, о чём актриса не знала. Платежи никто не вносил и ещё накапал миллион пени, передал Телеграм-канал SHOT.
По факту мошенничества артистка обратилась к правоохранительным органам.
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«Оказалось, что у нее открыта кредитная карта и еще взят кредит в другом банке. Общая сумма ущерба – 4,7 млн рублей», — поделился источник телеканала.
Сама Анастасия Светлова не брала заём и не оформляла кредитную карту. Единственное, что женщина сделала — это заменила сим-карту в мае 2024 года. Ей она пользовалась более десяти лет.
В апреле 2024 года на Анастасию Светлову оформили кредитную карту на 1 миллион и кредит на 2,5 миллиона, о чём актриса не знала. Платежи никто не вносил и ещё накапал миллион пени, передал Телеграм-канал SHOT.
По факту мошенничества артистка обратилась к правоохранительным органам.
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Ольга Енгалычева