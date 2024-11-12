Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества на госсервисах

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Мошенники разработали новую мошенническую схему получения доступа к учётным записям граждан на госпорталах. Теперь они предпринимают несколько попыток обмана, действуя в несколько этапов.
Подробнее о действиях злоумышленников рассказали в пресс-службе ВТБ. Сначала они под предлогом отправления заказного письма просят назвать код из смс от госсервиса. Если пользователь подозревает обман и не делает этого, мошенники затем перезванивают под видом сотрудников техподдержки. Теперь код якобы нужен для восстановления доступа к ранее взломанной учётной записи.
По словам старшего вице-президента банка ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова, в настоящее время наблюдается активный рост числа атак в гибридном формате, когда мошенники совмещают методы социальной инженерии со взломом аккаунтов. Такие схемы особенно распространены в период ежегодной уплаты налогов, что делает их ещё более опасными, подчеркнул специалист.
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Александр Бойцов