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Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества на госсервисах

Фото: istockphoto/artoleshko

Фото: istockphoto/artoleshko

Мошенники разработали новую мошенническую схему получения доступа к учётным записям граждан на госпорталах. Теперь они предпринимают несколько попыток обмана, действуя в несколько этапов.


Подробнее о действиях злоумышленников рассказали в пресс-службе ВТБ. Сначала они под предлогом отправления заказного письма просят назвать код из смс от госсервиса. Если пользователь подозревает обман и не делает этого, мошенники затем перезванивают под видом сотрудников техподдержки. Теперь код якобы нужен для восстановления доступа к ранее взломанной учётной записи.

По словам старшего вице-президента банка ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова, в настоящее время наблюдается активный рост числа атак в гибридном формате, когда мошенники совмещают методы социальной инженерии со взломом аккаунтов. Такие схемы особенно распространены в период ежегодной уплаты налогов, что делает их ещё более опасными, подчеркнул специалист.

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#смс
Новые условия для получения детских пособий: что изменилось с 2023 года
Сенатор Епифанова: доход семьи не должен превышать прожиточный минимум для пособия
12 ноября 2024, 06:32

Фото: iStock/Nuthawut Somsuk

Семьи с детьми до 17 лет могут претендовать на ежемесячные пособия, если средний доход на члена семьи не превышает прожиточный минимум в регионе, сообщила РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.
По ее словам, с 2023 года пособия назначаются единым заявлением через Социальный фонд. Для этого заявитель и дети должны быть гражданами России и проживать в стране, а имущество семьи не должно превышать установленный перечень.

Пособие предоставляется на каждого ребенка, причем выплаты можно оформить сразу на всех детей до 17 лет.

Размер пособия зависит от дохода семьи и составляет 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. Например, 50% - базовый размер, 75% - если базовое пособие не достигает прожиточного минимума, и 100% - когда даже повышенное пособие не покрывает минимальный доход.

Епифанова уточнила, что расчет дохода производится за 12 месяцев, предшествующие месяцу обращения, а с 1 июня 2024 года требование предоставления алиментов стало обязательным для получения пособия.

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#семьи с детьми
#прожиточный минимум
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Суд вернул протокол МВД на автора песни «Дымок» за пропаганду наркотиков
Протокол против Ицыка Цыпера за пропаганду наркотиков отправлен обратно в МВД
12 ноября 2024, 06:17

Фото: iStock/grinvalds

Никулинский суд Москвы вернул МВД административный протокол на музыканта Игоря Цыбу (известного как Ицык Цыпер), обвиняемого в пропаганде наркотиков. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.
В графе «История состояний» дела указано, что материалы дела возвращены в орган.

«Определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу», — написано в графе «История состояний» дела от 11 ноября.
Цыба, гражданин Казахстана, был привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 6.13 КоАП за пропаганду наркотиков, что грозит ему штрафом до 30 тыс. рублей, выдворением из России и/или арестом на 15 суток.

Дело основано на содержании клипа на песню «Дымок», опубликованного на YouTube и позже заблокированного в российском сегменте.

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#суд
#дело
#мвд
#youtube
#наркотики
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Депутат ГД Бессараб объяснила, что считать уважительной причиной для пропуска работы
12 ноября 2024, 03:48

Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, болезнь или смерть родственника могут считаться уважительными причинами для отсутствия на работе, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.
Она пояснила, что, например, болезнь требует предъявления листка временной нетрудоспособности, а личные причины, такие как смерть близкого, также могут быть обоснованием.

Бессараб подчеркнула, что отсутствие на рабочем месте более четырех часов считается прогулом. В любом случае, при возможности, необходимо уведомить работодателя о причине отсутствия.

Ранее «Радио 1» сообщало, как побороть бессонницу без препаратов, с помощью одних лишь дыхательных упражнений.

Также в нашем материале можно подробнее ознакомиться с тем, как заподозрить проблемы с сердцем по тому, какую позу для сна выбирает человек. Признаком серьезных проблем с сердцем может быть дискомфорт во время сна, когда человек лежит на спине.

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#работодатель
#работники
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Россиянин осужден на 14 лет за госизмену и хранение оружия
Мосгорсуд отправил Андрея Титова в колонию на 14 лет за госизмену
12 ноября 2024, 02:44

Фото: iStock/gorodenkoff

Московский городской суд приговорил россиянина Андрея Титова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 тысяч рублей за госизмену и хранение оружия, передает ТАСС.
Апелляционный суд оставил приговор в силе, изменив его только в части упоминаний о передаче секретных данных и транспортировке оружия.

«Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам приговор Московского городского суда изменен в части упоминания о передаче сведений, составляющих гостайну, и о перевозке, приобретении оружия и боеприпасов», — сообщила представитель суда апелляционной инстанции.
Титов был арестован в июне 2022 года. Дело в отношении его было засекречено. Изначально ему вменяли только государственную измену по статье 275 УК РФ, но позже добавили статью 222 УК РФ, связанную с хранением оружия. Теперь решение Московского городского суда вступило в законную силу.


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#суд
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#хранение
#ук
#рф
#оружие
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Польские националисты провели массовый марш ко Дню независимости
«Марш независимости» собрал в Варшаве десятки тысяч националистов
12 ноября 2024, 00:17

Фото: iStock/Wirestock

В Варшаве 11 ноября проходит «Марш независимости», организованный польскими националистами в честь Дня независимости Польши, сообщила представительница варшавской мэрии Мажена Гавковская.
Недавно «Радио 1» передавало, что в 2024 году мэрия Варшавы разрешила провести ранее запрещенный судом ежегодный марш националистов.

«Марш независимости» проводится раз в год националистами в Польше и часто сопровождается инцидентами. В 2020 году, например, было задержано более 300 человек, а 35 полицейских получили травмы.

По данным мэрии Варшавы, участие в мероприятии в этом году приняли около 90 тыс. человек, однако организаторы оценивают число участников в 250 тыс., а телеканал Republika сообщает о 150 тыс. манифестантов.

Представитель столичного Центра безопасности Мажена Гавковская заявила, что марш проходит спокойно и без серьезных инцидентов, хотя некоторые манифестанты использовали пиротехнику, но в меньших масштабах, чем в прошлые годы.

Многие участники несли антиправительственные плакаты, включая надписи против премьера Дональда Туска и мэра Варшавы Рафала Тшасковского, а также баннеры с перечеркнутым изображением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Один из ультраправых активистов сжег флаг Евросоюза.

До начала марша полиция задержала десятки человек, у которых были изъяты наркотики, острые предметы и пиротехника, запрещенная в Варшаве в этот день. У одного из задержанных был изъят флаг СССР.

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#полиция
#пиротехника
#травмы
#польша
#безопасность
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Три жителя Подмосковья стали победителями и призёрами международного хакатона
11 ноября 2024, 19:12

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Представители Московской области Виталий Клементьев, Иван Бутаков и Илья Гринюк стали победителями и призёрами Международного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».
Масштабный международный хакатон завершился в Калининграде. Он проводился в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика». Участники искали решения десяти кейсов. По итогам соревнования 30 команд-победителей разделили призовой фонд в 10 млн. рублей.
«Хакатон стал площадкой для новых идей и инновационных решений. Мы рады сообщить, что на состязаниях в Калининграде 80% команд успешно дошли до финальных защит. Это подчёркивает высокий интерес к инновациям и развитию технологий, что позволяет нам с оптимизмом завершить этот сезон», – сказала на церемонии награждения руководитель отдела цифровых проектов АНО «Россия – страна возможностей» Дарья Микаелян.
Лидерами по регистрациям стали Москва (489 участников), Санкт-Петербург (173 участника), Калининградская, Нижегородская и Московская области (56 участников).

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#подмосковье
#московская область
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Техэксперт Габараева назвала частые ошибки автовладельцев в морозы
Техэксперт Габараева: Ошибка зимой — игнорирование проверки техжидкостей
11 ноября 2024, 19:07

Фото: iStock/Alsu Kanyusheva

Директор механического ремонта АГ «Авилон» Александра Габараева что наиболее распространёнными ошибками автовладельцев являются игнорирование проверки технических жидкостей и масел машины, а также сохранение холостого хода на длительное время, чтобы прогреть его.
Также плохое влияние на машину оказывает отсутствие регулярной чистки её от льда и снега и проверки состояния аккумулятора.

«Перед сильными морозами двери и окна необходимо обработать силиконовой смазкой, чтобы предотвратить их примерзание. Замки тоже следует смазать на зиму морозостойкой смазкой или специальным спреем», — добавила в беседе с Газета.ру Габараева.

До этого россиянам напомнили о том, как правильно выбрать домкрат для своего автомобиля. Как пишет Общественная Служба Новостей, всего есть три вида домкратов, каждый из который подходит для определённых целей, на которые и надо ориентироваться при выборе техсредства. Так, винтовые подходят для легковых автомобилей и лёгких кроссоверов, гидравлические – для внедорожников, а подкатные – для любых транспортных средств, но чаще используются в гаражах или автосервисах.

Ранее в пресс-службе подмосковной ГАИ дали советы, как выбрать качественную жидкость и не попасть на недобросовестных продавцов.

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#проверки
#рынок
#авто
#зима
#водители
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Фильм Медведева об информационной войне показали на форуме «МЫ – РОССИЯ»
11 ноября 2024, 18:58

Фото: пресс-служба МИМП МО

На проходящем в Подмосковье молодёжном форуме «МЫ – РОССИЯ» показали документальный фильм журналиста ВГТРК Андрея Медведева «Мятежевойна». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области, которое выступило организатором показа.
«При подготовке форума мы старались охватить разные форматы. Ребята слушают лекции, отрабатывают новые навыки на практике. Сегодня они посмотрели фильм Медведева «Мятежевойна». Это непростой материал, затрагивающий серьёзные темы геополитики, информационной войны. После кинопоказа все смогли обсудить картину, обменяться мнениями и эмоциями. Технологические способы воздействия на психику людей стремительно развиваются, м противодействовать им все сложнее. Благодаря подобным фильмам молодые ребята могут оставаться начеку», – отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Информационная война – это новостные вбросы, фейки в соцсетях, телефонный терроризм, мошенничество с банковскими картами, распространение страха и паники среди населения, разжигание ненависть к оппоненту. Фильм основан на рассекреченных документах украинских центров информационно-психологических операций и интервью с теми, кто имеет отношение к психологической войне.
«Меня особенно тронул момент в начале фильма, когда включили запись разговора якобы российского военного с матерью «погибшего бойца». Её крик и слезы меня очень потрясли меня. Надо быть внимательным, бдительными, не терять голову. В наше время опасность может поджидать нас везде. Надо чаще такое показать молодым ребятам», – поделился Виталий Губочкин из Ногинска.
О важности защиты молодёжи от пагубного влияние рассказал участник дискуссии Александр Маханьков. Он родился в Мариуполе и прожил там до 2014 года. Позже был вынужден переехать в Россию.
«Украинская пропаганда вообще не развивала молодёжную политику. Они не занимались нами, мы были предоставлены сами себе. Украина проиграла борьбу за молодёжь, потому что большинство украинской молодёжи не поддерживает власть. На новых территориях молодёжи нравится политика России, потому что она действительно делает ставки на молодых», – сказал Маханьков.
Впереди у участников форума – ещё два насыщенных дня с мастер-классами, лекциями и дискуссиями. В мероприятии участвует молодёжь из Подмосковья, ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, а также из Белоруссии. Всего на форуме побывают порядка 1,5 тыс. ребят.

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#подмосковье
#московская область
#сергиев посад
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Россиянам раскрыли способы справиться с бессонницей без лекарств
Врач Золотарева рекомендовала выполнять одно дыхательное упражнение
11 ноября 2024, 18:48

Фото: iStock/demaerre

Врач-сомнолог, врач-кардиолог Наталия Золотарева заявила, что побороть бессонницу без препаратов можно с помощью дыхательных упражнений.
Так, по её словам, эффективным является дыхательным упражнением «4-7-8».

«Сделайте вдох носом на счет 4, далее задержите дыхание на счет 7, выдыхайте через рот на счет 8. Повторяйте этот цикл несколько минут периодически днем, а также перед сном. С помощью этой техники можно замедлить сердцебиение и расслабить нервную систему», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Золотарева.

Также она рекомендовала вести дневник сна.

А врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов рассказал, кому в первую очередь нужны маски для сна.

«Кому нужны маски для сна — светочувствительным. Люди делятся на тех, кто может спокойно спать днём, и тех, кто при любой, даже несильной освещенности спать не может. Такие люди даже через закрытые веки воспринимают свет, вернее, их мозг его воспринимает, и это подавляет продукцию мелатонина, ухудшает засыпание и сон», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Бузунов.

Ранее сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Наталия Золотарева заявила, что алкоголь, а также иные стимуляторы, не улучшают сон, а наоборот – ухудшают.

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