Тренера по физкультуре арестовали за секс с 15-летним футболистом

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В штате Иллинойс (США) арестовали 30-летнюю учительницу физкультуры Кристину Формеллу по обвинению в сексуальных отношениях с 15-летним игроком школьной футбольной команды, которую она также тренировала. О ее задержании сообщает телеканал WLS-TV.
Формеллу арестовали во время дорожной проверки документов. Закон настиг растлительницу подростка, когда прошло более года с момента преступления. Считается, что тренер склонила подопечного к сексу во время одного из индивидуальных занятий.
Кристина ранее работала тренером в средней школе города Даунерс-Гров. Расследование началось после того, как мать подростка обнаружила в облачном хранилище его нового телефона откровенную переписку с учительницей.
Следствие установило, что в декабре 2023 года Формелла вступила в интимную связь с учеником в школьном классе.
Женщина отпущена под подписку о невыезде до первого судебного заседания в апреле. Ей запрещено контактировать с несовершеннолетними. Полиция не исключает, что у Формеллы могли быть и другие жертвы.
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Кристина ранее работала тренером в средней школе города Даунерс-Гров. Расследование началось после того, как мать подростка обнаружила в облачном хранилище его нового телефона откровенную переписку с учительницей.
Следствие установило, что в декабре 2023 года Формелла вступила в интимную связь с учеником в школьном классе.
Женщина отпущена под подписку о невыезде до первого судебного заседания в апреле. Ей запрещено контактировать с несовершеннолетними. Полиция не исключает, что у Формеллы могли быть и другие жертвы.
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Мария Моисеева