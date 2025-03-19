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Тренера по физкультуре арестовали за секс с 15-летним футболистом

WLS-TV: В США учительница физкультуры растлила 15-летнего футболиста
Фото: iStock/matimix

Фото: iStock/matimix

В штате Иллинойс (США) арестовали 30-летнюю учительницу физкультуры Кристину Формеллу по обвинению в сексуальных отношениях с 15-летним игроком школьной футбольной команды, которую она также тренировала. О ее задержании сообщает телеканал WLS-TV.
Формеллу арестовали во время дорожной проверки документов. Закон настиг растлительницу подростка, когда прошло более года с момента преступления. Считается, что тренер склонила подопечного к сексу во время одного из индивидуальных занятий.

Кристина ранее работала тренером в средней школе города Даунерс-Гров. Расследование началось после того, как мать подростка обнаружила в облачном хранилище его нового телефона откровенную переписку с учительницей.

Следствие установило, что в декабре 2023 года Формелла вступила в интимную связь с учеником в школьном классе.

Женщина отпущена под подписку о невыезде до первого судебного заседания в апреле. Ей запрещено контактировать с несовершеннолетними. Полиция не исключает, что у Формеллы могли быть и другие жертвы.

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Два человека погибли при падении военного вертолёта в Ленинградской области
18 марта 2025, 19:42

Фото: istockphoto/camptoloma

В Волосовском районе Ленинградской области потерпел крушение военный вертолёт. в результате погибли два человека, находившиеся на борту.
О чрезвычайном происшествии сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке». По словам очевидцев, крушение произошло неподалёку от деревни Шуговицы. Вертолёт упал в поле и загорелся. Уточняется, сколько всего человек находилось на борту. Экстренные службы подтвердили факт падения вертолёта. На место уже прибыли сотрудники аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

По предварительной информации, вертолёт Ми-28 министерства обороны РФ потерпел крушение во время совершения планового учебно-тренировочного полёта над территорией Ленинградской области. Оба пилота погибли.

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Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования поножовщины в школе Юрги
18 марта 2025, 18:55

Фото: iStock/Aleksandra Nigmatulina

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела в Юрге по статье «Халатность». Об этом заявили в СК России. Дело возбудили после поножовщины в одной из школ города.
Ранее стало известно, что в Юрге подросток ударил ножом одноклассника прямо во время урока.

«Сообщалось, что в одной из школ города Юрги на уроке ученик нанес ножевое ранение однокласснику, с которым у него был длительный конфликт. Отмечается, что администрация школы и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних не принимали необходимых мер к разрешению данной ситуации», — приводит «Сiбдепо» сообщение ведомства.

После этого было возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

На сегодняшний день следователи проводят выясняют все причины и обстоятельства инцидента.

Руководитель СУ по Кемеровской области-Кузбассу Александр Безукладников должен будет предоставить Бастрыкину доклад о ходе расследования.

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На северо-востоке Москвы прорвало трубу с кипятком: почему это произошло и кто виноват
18 марта 2025, 15:20

Фото: iStock/ElcovaLana

В понедельник, 17 марта, в районе Южное Медведково, расположенном на северо-востоке столицы, лопнула труба с горячей водой. Прорыв трубы был выявлен на Полярной улице, рядом с домом № 36 (по этому адресу находится хлебозавод).
Вся проезжая часть, трамвайные пути и тротуар были залиты горячей водой, люди не могли перейти дорогу, некоторые из них получили ожоги. В соцсетях многие, обсуждая данное происшествие, жаловались на старые трубы: их уже давно не меняли, кто-то обвинял строительную компанию «ПИК», которая недавно возвела большой жилой комплекс рядом с хлебозаводом, а кто-то сетовал на реновацию, проводимую в столице с 2017 года.

Почему же это случилось — читайте в материале «Радио 1».

Пострадавшие и последствия аварии


По информации столичного Депздрава, в результате происшествия пострадали шесть человек. Движение на дублёре Полярной улицы было перекрыто, рассказали в Госавтоинспекции. Почти километр этой дороги был залит кипятком, вода попала на трамвайные пути, в зоне аварии находилось более 50 машин. Кроме этого, по данным из социальных сетей, горячая вода, вытекшая из трубы, попала в реку Яузу, что, возможно, отразится на флоре и фауне водоёма.

Что говорят очевидцы


Очевидицей ЧП стала жительница Бабушкинского района, расположенного рядом с районом Южное Медведково.
«Действительно, было страшно. Мы перешли дорогу, а через минуту из колодцев на этой дороге забили горячие фонтаны. Представьте: вы наступаете на люк...» — писала очевидица в социальных сетях.
Как рассказала «Радио 1» эта же жительница Бабушкинского района, она ждала трамвай на остановке, где неожиданно повалил едкий пар из трубы.
«Потом вдруг люки на проезжей части запрыгали, и оттуда тоже повалил пар», — добавила она.
Также очевидица происшествия предоставила «Радио 1» видео ЧП, которое она уже сняла в трамвае.

Видео: «Радио 1»
Многие пользователи уверены, что причиной коммунальной аварии стало плохое обслуживание труб, по которым течёт горячая вода. Вот некоторые комментарии:
«Ну, за ЖКХ плату повышаем, а состояние труб зачем проверять».
«Там трубы сто лет не меняли».
Похоже, что прорыв трубы подтвердила и управляющая компания «ПИК-Комфорт», обслуживающая ЖК «Полярная 25».

В Павловском Посаде в этом году отремонтируют котельную и 7 км трубопроводов
В Павловском Посаде в этом году отремонтируют котельную и 7 км трубопроводов

Если снова обратиться к соцсетям, некоторые пользователи обвиняют строительную компанию «ПИК» в случившемся.
«Понастроили «пиковских коробок», а коммуникации не справляются. Следующий раз будут плавать в чём похуже», — писал местный житель.
Есть и те, кто считает, что прорыв трубы является следствием реновации, проводимой в Москве с 2017 года.
«Вот они последствия оленьей реновации. То ли ещё будет», — поделился своим мнением пользователь в соцсетях.

Не учитываются данные гидрогеологии района?


Северное и Южное Медведково, а также близлежащий район Свиблово в Москве — это зона высокой карстовой опасности, здесь высокий уровень грунтовых вод, и все эти данные необходимо учитывать при строительстве и прокладке коммуникаций, в том числе коммуникаций водоснабжения. Об этом «Радио 1» рассказал бывший сотрудник ВНИИЖТ Борис Зверев.
«Имеет место и артезианский подпор, т.е. грунтовые воды не только осадочной природы (не только дожди и тающий снег). Есть данные, что ближайший (по глубине) разведанный слой артезианской воды (точка в районе Чукотского проезда) находится на глубине около 40 метров, что очень близко», — сообщил эксперт.
Кроме того, в Лазаревских прудах и Кольском пруду (расположены в столичном районе Свиблово — прим. ред.) есть придонные ключи, о чём специалисты предупреждали представителей местной власти. В итоге работы по гидроизоляции Кольского пруда были проведены впустую.
«Когда делались работы на прудах в 2019-2020 гг., мы предупреждали, что там ключи, нам не поверили, сославшись на якобы сделанные исследования. Итог — в прошлом году гидроизоляцию Кольского пруда выдавило с песком из окружающих грунтов, как пасту из тюбика», — пояснил собеседник «Радио 1».



Также стоит помнить о карстах и плывунах, что не редкость в этой местности. К слову, из-за воздействия плывуна в 1974 году произошёл размыв в Ленинградском метрополитене.
«Карсты — это вымывание и выщелачивание песчаника и известняка (слои грунта, залегающие на 200—300 метрах и отделяющие верхние грунты от артезианской воды). <…> Непрочные, хрупкие, держатся на честном слове, не способны держать вибрационную, ударную и большую статическую нагрузку, т. е. попытка возвести на карсте высотку приведёт, с высокой вероятностью, к провалу грунта. Плывун — это водонасыщенный песок или супесь. <…> Если песок вымывается грунтовыми водами (также если есть протечка водопровода, канализации или магистрали теплоснабжения), то пространство, которое занимал песок, а он обеспечивал несущую способность грунта, оказывается пустым. Результат — потеря несущей способности грунта над зоной размытия, и если что-то сверху есть, оно провалится», — рассказал Борис Зверев.
Собеседник «Радио 1» отметил, что такой случай уже был в округе, на Сухонской улице: провалился грунт, когда рыли котлован под высотное здание. Вообще, по его словам, в этих столичных районах много мест, где случались провалы грунта: на Вересковой улице, в Беринговом проезде, место у Капустинского пруда.

Другие коммунальные аварии в Москве


Недавно трубу прорвало тоже на северо-востоке столицы, в районе Отрадное. Тогда затопило целую улицу. Кроме того, утечка воды произошла на востоке столицы, в районе Гольяново, на Уральской улице, около дома №19. Вода попала на проезжую часть, сообщал телеграм-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

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Бывшего мужа телеведущей Юлии Коваль посадили на 17 лет за педофилию
Экс-мужа Юлии Коваль, Михаила Штырлина, посадили на 17 лет за педофилию
18 марта 2025, 14:38

Юлия Коваль (фото: Telegram @shtozamat)

Суд вынес приговор в отношении бывшего мужа телеведущей и блогера Юлии Коваль, которого обвинили в педофилии.
Отмечается, что бизнесмену Михаилу Штырлину предъявили обвинения по статье о педофилии три года назад. Сегодня стало известно, что его приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

«Помимо этого, осуждённый обязан выплатить компенсацию морального вреда семьям пострадавших от его действий девочек на общую сумму 2,4 миллиона рублей», – отметили в пресс-службе Советского районного суда Краснодара.
По версии следствия, летом 2021 года Штырлин приехал в командировку в Краснодар. 10 июня на тот момент 50-летний мужчина встретил на улице четырёх девочек в возрасте от восьми до десяти лет. Под придуманным предлогом он завёл их за угол здания, где совершил противоправные действия сексуального характера.

После этого он совершил ещё одно сексуальное преступление в отношении двух 11 и 12-летних девочек.

Родители пострадавших детей обратились в полицию. В результате Штырлина отправили в СИЗО, где он находился все четыре года. Сегодня краснодарский суд вынес приговор о тюремном заключении бизнесмена.

Бывшая жена Штырлина, блогер и телеведущая Юлия Коваль, которая является близкой подругой Насти Ивлеевой, воспитывает от бизнесмена сына. Пара познакомилась в Крыму и начала встречаться, несмотря на разницу в 19 лет.

«Это мой первый мужчина, моя первая любовь – в 19 лет. Он поломал мне психику, но мы её починили», – рассказывала 31-летняя Коваль.
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Туалет на кухне, кровь и испорченный газон: подростки разнесли подмосковный особняк, арендованный за 200 тысяч рублей
Baza: подростки разнесли арендованный для вечеринки особняк в Подмосковье
18 марта 2025, 12:46

Фото: iStock/bondarillia

В Подмосковье подростки разнесли особняк во время вечеринки. Несовершеннолетние ездили на автомобиле по газону, ходили на кухню как в туалет и испачкали весь дом кровью, сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что подростки сняли особняк в Мытищах на двое суток, с 14 по 15 марта. При этом договор на оказание услуги подписывал совершеннолетний, который отдал за аренду недвижимости около 200 тысяч рублей. Изначально оговаривалось, что в дом прибудут не более 20 человек, однако на деле подростков оказалось порядка 60-ти.

Они устроили вписку и разнесли весь дом. Несколько человек прокатились на джипе по аккуратно постриженному газону, где параллельно дрались двое парней, которые потом запачкали весь дом кровью. Кто-то из подростков помочился на кухне, а ещё кто-то сломал систему сигнализации.

Причём отгулять в доме двое суток молодёжи не удалось, поскольку нагрянула охрана и выгнала всех.

Собственники недвижимости обратились в полицию, где сообщили, что дом буквально разбомбили. Они оценили нанесённый гостями ущерб в более 500 тысяч рублей.

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