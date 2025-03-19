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В России предложили ввести дополнительную неделю отпуска для бросивших курить

Аналитик Орлов: некурящим работникам следует ввести дополнительную неделю отпуска
Фото: iStock/MarcBruxelle

Фото: iStock/MarcBruxelle

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести дополнительную неделю отпуска для сотрудников, отказавшихся от курения. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо, направленное министру труда РФ Антону Котякову.
В документе отмечается, что, по данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, курение сотрудников наносит ущерб российским компаниям в размере 443 миллиардов рублей ежегодно. Основные причины — снижение производительности из-за перекуров и расходы на лечение заболеваний, связанных с табакокурением.

Кроме того, ранняя смертность и хронические болезни от сигарет сокращают ВВП страны на 4%.

Орлов подчеркнул необходимость внесения изменений в Трудовой кодекс, чтобы мотивировать работников отказаться от вредной привычки.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Трудовой кодекс России в части наделения работников, которые откажутся от курения, дополнительной неделей оплачиваемого отпуска в течение календарного года», — говорится в обращении.
18 марта сообщалось, что клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» назвала признаки, по которым можно заметить первоначальную стадию депрессии.

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Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9 приводнился у берегов Флориды
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Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9 приводнился у берегов Флориды
NASA: экипаж Crew-9 с космонавтом РФ Горбуновым приводнился у берегов Флориды
19 марта 2025, 01:50

Фото: iStock/Susann Guenther

Космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9, включая российского космонавта Александра Горбунова, успешно приводнился у побережья Флориды. Об этом сообщили в NASA во время официальной трансляции, показавшей завершение одной из самых сложных операций последних лет.
Посадка произошла в 17:57 по времени Восточного побережья США (00:57 мск).

На Землю вернулись российский космонавт Александр Горбунов, астронавт NASA Ник Хейг, а также Сунита Уильямс и Бутч Уилмор — участники проблемной миссии корабля Starliner. Ранее их возвращение на Starliner сочли рискованным, всех решили доставить на Crew Dragon.

Корабль Starliner, оставшийся на МКС, позже спустили на Землю в беспилотном режиме. Это завершает долгую космическую миссию, осложнённую техническими сбоями.

15 марта сообщалось, что космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым на борту успешно стартовал к Международной космической станции (МКС). Также были показаны кадры запуска корабля.

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#россия
#космос
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Стартовала уникальная акция «Услышать Победу»
18 марта 2025, 22:51

Фото: сайт may9.ru

В России началась уникальная акция «Услышать Победу», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она будет проходить до 15 мая, сообщается на сайте «80 Победа».
«Позвонив по номеру 8 (800) 200-0905, вы услышите архивные записи о провозглашении Победы в 1945 году. В их числе – выступление маршала Советского Союза Георгия Жукова во время подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии, речь Юрия Левитана, интервью с регулировщицей Лидией Овчаренко на площади у Бранденбургских ворот», – говорится в сообщении.
Акция проводится во всех регионах страны.

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#проект
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В Татарстане купить частный дом выгоднее, чем квартиру в новостройке
18 марта 2025, 18:33

Фото: iStock/Valeriya Rychkova

На сегодняшний день средняя стоимость частного дома в Татарстане составляет порядка 11,1 млн рублей или 82 тыс. рублей за квадратный метр, а стоимость квадратного метра квартиры в новостройке — 132 тыс. рублей.
При этом в коттеджных поселках стоимость одного квадратного метра составляет 93 тыс. рублей, что в 1,5 раза дешевле, чем в новостройке.

По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, весной рынок загородной недвижимости традиционно активизируется.

«При этом за год по увеличению количества предложения как от застройщиков, так и от частных лиц мы видим, что тренд на такое жилье сохраняется, особенно в районах с развитой инфраструктурой», — рассказал Белокуров в беседе с «Татар-информ».

Он пояснил, что в основном спрос на частное жилье есть в районах с транспортной доступностью, детскими садами и школами.

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В Петербурге почти 70 классов закрыли на карантин из-за гриппа, ОРВИ и COVID-19
18 марта 2025, 17:58

Фото: istockphoto/Ridofranz

В Санкт-Петербурге из-за сезонного повышения заболеваемости вирусными инфекциями приостановлен учебный процесс в 68 классах общеобразовательных школ. Учеников временно перевели на удалёнку.
Об этом корреспонденту портала 78.ru во вторник, 18 марта, рассказали в городском комитете по образованию. Кроме того, закрыты 31 группа в детских садах города на Неве. Детей отправили по домам из-за вспышек гриппа, коронавируса и ОРВИ.

По сообщению регионального управления Роспотребнадзора, с 10 по 16 марта в Санкт-Петербурге зарегистрирован 48 601 случай заболевания вирусными инфекциями. В то же время специалисты отмечают тенденцию к снижению уровня заболеваемости. По сравнению с предыдущей неделей она сократилась на 4,2%. Среди групп риска наиболее уязвимыми являются дети в возрасте от трёх до шести лет. Родители, опекуны и законные представители школьников, отправленных на онлайн-обучение, предупреждены о необходимости соблюдения дополнительных мер предосторожности.

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Сомнолог рассказал, могут ли люди видеть вещие сны
Врач Полуэктов: чаще всего вещие сны являются самообманом
18 марта 2025, 16:56

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Вещие сны обычно являются самообманом или обычным совпадением некоторых деталей с событиями, происходящими в жизни. Об этом рассказал врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов.
«В состоянии бодрствования человек в своих мыслях всё время строит картину будущего — это обычная работа мозга. Она позволяет нам предвидеть какие-либо события и избежать нежелательных ситуаций в будущем», — рассказал Полуэктов в беседе с «Известиями».

По его словам, сновидения состоят из воспоминаний. Однако эксперт отметил, что бывают сновидения-умозаключения, которые появляются на основе определенных воспоминаний, и во сне мозг пытается построить картину будущего, которая, действительно, может совпадать с тем, что произойдет на самом деле.

Полуэктов пояснил, что сновидения происходят только из всплывающих в памяти неких событий.

Ранее врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог, эксперт по сну Дарья Лебедева в беседе с «Радио 1» заявила, что недосып повышает риски развития диабета, ожирения, гипертонии и инсульта.

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