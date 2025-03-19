В России предложили ввести дополнительную неделю отпуска для бросивших курить

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести дополнительную неделю отпуска для сотрудников, отказавшихся от курения. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо, направленное министру труда РФ Антону Котякову.
В документе отмечается, что, по данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, курение сотрудников наносит ущерб российским компаниям в размере 443 миллиардов рублей ежегодно. Основные причины — снижение производительности из-за перекуров и расходы на лечение заболеваний, связанных с табакокурением.
Кроме того, ранняя смертность и хронические болезни от сигарет сокращают ВВП страны на 4%.
Орлов подчеркнул необходимость внесения изменений в Трудовой кодекс, чтобы мотивировать работников отказаться от вредной привычки.
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Кроме того, ранняя смертность и хронические болезни от сигарет сокращают ВВП страны на 4%.
Орлов подчеркнул необходимость внесения изменений в Трудовой кодекс, чтобы мотивировать работников отказаться от вредной привычки.
«Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Трудовой кодекс России в части наделения работников, которые откажутся от курения, дополнительной неделей оплачиваемого отпуска в течение календарного года», — говорится в обращении.18 марта сообщалось, что клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» назвала признаки, по которым можно заметить первоначальную стадию депрессии.
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Мария Моисеева