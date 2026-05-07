Мошенники придумали новую схему обмана россиян

07 мая 2026, 08:24

Мошенники стали обманывать россиян с перепродажей субсидированных авиабилетов

В преддверии сезона отпусков злоумышленники начали использовать новую схему обмана с продажей субсидированных авиабилетов. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.





По его словам, которые приводит РИА Новости, мошенники предлагают россиянам купить с рук субсидированные билеты, ссылаясь на изменение планов. Для убедительности они запрашивают у жертв их фотографии и документы, а затем требуют полную предоплату. Получив деньги, аферисты удаляют переписку и перестают выходить на связь.

«Мы наблюдаем распространение схем, связанных с якобы перепродажей субсидированных авиабилетов — часть стоимости таких билетов оплачивает государство, чтобы сделать перелеты доступнее для определенных категорий граждан и регионов», — рассказал депутат.