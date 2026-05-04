Мошенники разработали схему обмана ветеранов перед Днем Победы
В преддверии Дня Победы мошенники начали звонить ветеранам и их родственникам, притворяясь сотрудниками госорганов. Об этом ТАСС сообщила эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.
Аферисты пытаются выманить реквизиты банковских карт под предлогом зачисления выплат. Свою противоправную деятельность они маскируют под официальные уведомления, играя на эмоциональной связи людей с праздником.
По словам эксперта, мошенники представляются сотрудниками Социального фонда, Минтруда или органов соцзащиты и используют две основные схемы. В первом случае жертве сообщают о положенной выплате и просят «подтвердить личность», назвав код из СМС или реквизиты карты. Кроме того, ветеранам предлагают получить медаль ко Дню Победы, предлагая перейти по ссылке для оформления процедуры. Это может привести к краже личной информации или средств, предупреждает эксперт.
Пожарская напомнила, что настоящие выплаты ветеранам не требуют никаких предварительных действий. Деньги зачисляются автоматически — либо на банковскую карту, либо через отделения банков и почты.
