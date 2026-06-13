Мошенники украли 26 млн рублей у москвички, пригрозив обыском и детектором лжи

13 июня 2026, 13:20

Фото: Istock/NanoStockk

В Москве мошенники похитили у 65-летней женщины 26 млн рублей, которые она получила в наследство. Как сообщает столичная прокуратура, сначала жертва получила сообщение с требованием срочно позвонить по указанному номеру из-за угрозы кражи личной информации.





Женщина перезвонила, ей ответила «специалист федерального казначейства». Та заявила, что пенсионерке необходимо создать новый счёт и перевести туда все имеющиеся деньги.

«Она сказала, что если я не подчинюсь требованию, то приедет опергруппа с детектором лжи и произведёт обыск, в ходе которого всё будет изьято. Так же специалист утверждала, что это необходимо для того, чтобы мошенники не украли эти деньги», — рассказала москвичка.